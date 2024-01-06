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Немецкий певец объяснил, почему любит выступать в России

Певец Fancy заявил, что у российского зрителя глубокая душа

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Немецкий певец Манфред Алоиз Зегит, известный под псевдонимом Fancy, признался в беседе с «Пятым каналом», что любит выступать в России.

Fancy очень приятно и интересно гастролировать по России. Он назвал российскую аудиторию серьезной и дружелюбной. Артист считает, что русские обладают глубокой душой.

«У них большая душа. И вы это чувствуете. Мне нравится Россия», — заключил певец.

Манфред Алоиз Зегит увлекался музыкой с детства. Он учился играть на гитаре и участвовал в школьных театральных представлениях. После выпуска он основал группу «Mountain Shadows», а 1964-м начал сольную карьеру под псевдонимом Tess Teiges. В 1981 году стал участником пародийного дуэта «Tess & Kess». В 1983-м артист меняет свой псевдоним на Fancy.

В 1984 году Манфред Алоиз Зегит выпустил свой первый сингл — «Slice Me Nice». В 1985 году вышел его первый альбом «Get Your Kicks». Fancy никогда не был женат и не имеет детей.

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