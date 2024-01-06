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Айза раскрыла, из-за чего готова отказаться от сыновей

Блогерша Айза заявила, что не простит сыновей при обвинениях женщин в меркантильности

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Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что откажется от сыновей Сэма и Элвиса, если те будут обвинять своих возлюбленных в меркантильности.

«Если Сэм или Элвис скажут своим женам эту чушню: «Ты со мной только из-за денег», я в этот момент откажусь от своих сыновей. Реально», — рассказала блогерша.

Айза объяснила, что воспитывает сыновей с другими ценностями. Она учит мальчиков тому, чтобы их будущие дамы сердца ни в чем не нуждались.

«Хоть их будет 1000! Но каждая будет в подарках, в заботе, в любви! И даже если любовь закончится, то они будут уважать их! И уважать то время, которое они были вместе!» — поделилась бизнесвумен.

Айза добавила, что ее сыновья уже растут с полным желанием дарить подарки противоположному полу. К примеру, они уже делают небольшие презенты для своей матери. По словам бизнесвумен, мальчики уже ждут, когда смогут много зарабатывать, чтобы дарить ей бриллианты.

«Мне не дарили мужчины бриллианты, но сыновья будут дарить. И я сказала, что они мне дарят такой бриллиант, а своим женам будут дарить камень в два раза больше», — отметила блогерша.

Айза воспитывает старшего сына Сэма от рэпера Алексея Долматова (Гуфа), и младшего Элвиса от бизнесмена Дмитрия Анохина.

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