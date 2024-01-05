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Охлобыстин рассказал о реакции народа на новые «голубые огоньки»

Актер Охлобыстин о новогодних передачах: народ доволен

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал о реакции своих друзей на новые «голубые огоньки». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Расспросил друзей про «Новогодние огоньки». И о чудо! Я ошибался. «Огоньки» были хоть и тусклые, как габариты на фуре дальнобойщика, но среднего уровня [запрещенного в России контента]. Народ доволен», — сказал он.

Он также намекнул на украшение, в котором блогерша Анастасия Ивлеева ходила во время своей скандальной «голой» вечеринки, и посетовал, что оно не продано ради благотворительности (по информации СМИ, украшение на поясницу стоимостью 23 миллиона рублей было арендованным).

«А ведь на это можно было три танка купить! Ну, да тоже... проехали!» — написал Охлобыстин.

Накануне Охлобыстин рассказал, что проводил старшего сына Василия, окончившего ВГИК, в армию.

«Пока творческие дела отложены на потом, сейчас в армии побудет. Вася очень организованный человек, у него все по плану», — объяснил Охлобыстин.

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