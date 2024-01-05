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Выступление Брежневой вырезали из украинского «голубого огонька»

Песню певицы Брежневой «Спасибо» вырезали из украинского новогоднего эфира

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Украинский канал «1+1 Украина» вырезал песню артистки Веры Брежневой «Спасибо» из новогоднего «голубого огонька». Об этом сообщает News.ru.

Как объяснило руководство канала, удаление песни Брежневой связано с нежеланием терять рейтинги — ранее звезда работала в России.

При этом песня Брежневой осталась в YouTube-версии концерта. Певица никак не комментировала инцидент.

В декабре в сеть просочился райдер певицы Веры Брежневой на новогодние корпоративы. Отмечается, что для проведения выступления перед русскоязычной публикой исполнительница требует от заказчиков тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi, усиленную охрану и отключения всех камер на сцене и в гримерке. Кроме того, концерт Брежневой для граждан России обойдется в $54,9 тыс. Плюсом к этой цене идут затраты на выполнение райдера — еще $26,9 тыс.

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