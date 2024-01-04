Жена футболиста Смолова рассказала о жизни в трезвости

Супруга футболиста Федора Смолова, блогерша и диджей Карина Истомина похвасталась, что три года не употребляет психоактивные вещества. Ее слова передает The Voice.

«Пойти выздоравливать было правильным решением... Первое время очень сложно и это нормально. Но перетерпеть и поработать стоит того, чтобы потом быть счастливым», — призналась она.

Истомина добавила, что все ее проблемы не испарились на фоне трезвости, однако теперь она знает, «что делать, когда плохо». Блогерша добавила, что не позволяет себе выпить алкоголь ни во время встречи с друзьями, ни по праздникам и проч. Она призналась, что даже на своей свадьбе отказалась от употребления спиртных напитков.

«Благодаря трезвости моя жизнь изменилась», — подчеркнула девушка.

21 сентября жена футболиста Федора Смолова, блогер Карина Истомина, объявила, что впервые станет матерью. Модель опубликовала рекламное видео со съемок. Она позировала в белом топе и брюках, которые подчеркнули округлившийся живот.

5 июня Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы.

Ранее Асмус призналась, что встретила Новый год с богачами на Рублевке.