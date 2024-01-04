Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жена футболиста Смолова рассказала о жизни в трезвости

Блогерша Истомина призналась, что три года не употребляет психоактивные вещества

close
100%
diamond_april/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга футболиста Федора Смолова, блогерша и диджей Карина Истомина похвасталась, что три года не употребляет психоактивные вещества. Ее слова передает The Voice.

«Пойти выздоравливать было правильным решением... Первое время очень сложно и это нормально. Но перетерпеть и поработать стоит того, чтобы потом быть счастливым», — призналась она.

Истомина добавила, что все ее проблемы не испарились на фоне трезвости, однако теперь она знает, «что делать, когда плохо». Блогерша добавила, что не позволяет себе выпить алкоголь ни во время встречи с друзьями, ни по праздникам и проч. Она призналась, что даже на своей свадьбе отказалась от употребления спиртных напитков.

«Благодаря трезвости моя жизнь изменилась», — подчеркнула девушка.

21 сентября жена футболиста Федора Смолова, блогер Карина Истомина, объявила, что впервые станет матерью. Модель опубликовала рекламное видео со съемок. Она позировала в белом топе и брюках, которые подчеркнули округлившийся живот.

5 июня Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы.

Ранее Асмус призналась, что встретила Новый год с богачами на Рублевке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами