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90-летний Церетели раскрыл секрет долголетия

Художник Зураб Церетели назвал любовь к своему делу секретом долголетия

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Художник Зураб Церетели рассказал в беседе с kp.ru, в чем секрет его долголетия.

«Может, я дожил до 90 лет благодаря генам, полученным от родителей. А может, потому что еще много есть идей, которые надо успеть воплотить в жизнь», — заявил Церетели.

Он посоветовал жить с верой, любовью к людям и своему делу. Художник добавил, что свое 90-летие отметит в кругу близких, однако часть дня проведет за работой в мастерской.

По словам Церетели, сейчас он работает над несколькими проектами: продолжает серию образов истории России, а также планирует создать образы своих учителей, в частности живописца Василия Шухаева.

4 января президент России Владимир Путин поздравил народного художника СССР и РФ Зураба Церетели с 90-летием, отметив его многогранный и самобытный талант. Российский лидер также отметил педагогическую и организаторскую деятельность художника, желание служить отечеству. Путин пожелал Церетели здоровья и всего наилучшего.

Церетели является президентом Российской академии художеств с 1997 года. Он основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели.

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