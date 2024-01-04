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Российские певцы вернулись в чарты стран бывшего СССР

РБК: в странах бывшего СССР стали чаще слушать певцов из России в 2023 году

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АИГЕЛ/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

В 2023 году российских исполнителей стали чаще слушать в странах бывшего СССР после падения интереса к их музыке в 2022-м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Apple Music.

Пять композиций певцов из России попали в топ-10 самых популярных песен в Казахстане, в то время, как годом ранее в этом списке находилась всего одна песня. В 2021 году в казахстанском чарте было семь композиций российских исполнителей.

В Белоруссии в 2023 году проявили интерес к девяти песням из России — против трех в 2022-м. Российские исполнители также попали в топ-10 на Украине (три песни), в Литве (две), Латвии (семь) и Эстонии (шесть).

4 декабря сообщалось, что песня «Пыяла» российской группы «АИГЕЛ» из российского сериала «Слово пацана» возглавила украинский топ Apple Music. В топ-5 вошла еще одна песня российского исполнителя — «Зима в сердце» группы «Моя Мишель».

2 декабря стало известно, что композиция «Пыяла» возглавила мировые чарты Shazam.

В сентябре 2022 года группа «АИГЕЛ» отменила все концерты в стране, сославшись на давление властей. Коллектив заявил, что 1 сентября попал «в список артистов, концерты которых не рекомендованы на территории РФ».

Ранее Лоза посмеялся над текстами российских музыкантов с «Песни года».

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