Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Джо Джонаса заподозрили в новом романе после развода со звездой «Игры престолов»

Певца Джона Джонаса заметили в компании модели Сторми Хенли после развода

close
100%
Global Look Press

Певца Джо Джонаса заметили вместе с моделью Сторми Хенли на фоне развода исполнителя со звездой «Игры престолов» Софи Тернер. Об этом сообщает Page Six.

Джонас и Хенли прибыли в частный аэропорт в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас, а затем вместе покинули его. При этом неизвестно, улетели ли звезды одним и тем же рейсом обратно. Представители предполагаемой пары пока никак не прокомментировали сообщения о романе звезд.

3 сентября стало известно, что Тернер и певец Джо Джонас разводятся. Спустя несколько дней инсайдер из окружения пары заявил, что участник коллектива Jonas Brothers подал на развод с актрисой из-за ее «постоянных вечеринок». Затем в прессе появились слухи о том, что Тернер страдала от послеродовой депрессии, а выходить в свет ее заставлял муж.

Сейчас в Нью-Йорке идет суд по делу о разводе Тернер и Джонаса. На время суда актриса с дочерями живет в квартире Тейлор Свифт.

1 ноября Софи Тернер застали папарацци за поцелуем с 29-летним аристократом Перегрином «Перри» Джоном Дикинсоном Пирсоном. Пару заметили целующейся на улице Парижа. Очевидец происходящего рассказал изданию, что они разговаривали и смеялись. По данным СМИ, молодой человек является сыном и наследником четвертого виконта Каудрея из графства в Сассексе.

Ранее сообщалось, что Бородина осудила Канье за отношение к супруге.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами