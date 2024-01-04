Джо Джонаса заподозрили в новом романе после развода со звездой «Игры престолов»

Певца Джо Джонаса заметили вместе с моделью Сторми Хенли на фоне развода исполнителя со звездой «Игры престолов» Софи Тернер. Об этом сообщает Page Six.

Джонас и Хенли прибыли в частный аэропорт в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас, а затем вместе покинули его. При этом неизвестно, улетели ли звезды одним и тем же рейсом обратно. Представители предполагаемой пары пока никак не прокомментировали сообщения о романе звезд.

3 сентября стало известно, что Тернер и певец Джо Джонас разводятся. Спустя несколько дней инсайдер из окружения пары заявил, что участник коллектива Jonas Brothers подал на развод с актрисой из-за ее «постоянных вечеринок». Затем в прессе появились слухи о том, что Тернер страдала от послеродовой депрессии, а выходить в свет ее заставлял муж.

Сейчас в Нью-Йорке идет суд по делу о разводе Тернер и Джонаса. На время суда актриса с дочерями живет в квартире Тейлор Свифт.

1 ноября Софи Тернер застали папарацци за поцелуем с 29-летним аристократом Перегрином «Перри» Джоном Дикинсоном Пирсоном. Пару заметили целующейся на улице Парижа. Очевидец происходящего рассказал изданию, что они разговаривали и смеялись. По данным СМИ, молодой человек является сыном и наследником четвертого виконта Каудрея из графства в Сассексе.

Ранее сообщалось, что Бородина осудила Канье за отношение к супруге.