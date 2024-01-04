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В базу «Миротворца» добавили актрису из студии Зеленского

Актрису студии «Квартал 95» Ирину Гатун добавили в украинскую базу «Миротворец»

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Квартал-95

Актриса творческой студии «Квартал 95» Ирина Гатун была добавлена в украинскую базу данных «Миротворец». Как сообщает издание «Страна», причиной стали ее фотографии в Крыму, который она посещала после 2014 года, а также фото в советской военной форме, снятые в 2015 году.

«Квартал 95» — это студия, которую раньше возглавлял Владимир Зеленский до своего избрания на пост президента Украины. Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются врагами Украины.

Российский актер, исполнивший главную роль в сериале «Реальные пацаны», Николай Наумов попал в украинскую базу данных «Миротворец». СМИ писали, что артиста внесли в данный список после выхода последнего эпизода сериала. В финальной серии главные герои посетили госпиталь, в котором проходят лечение участники специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Украина потребовала от Финляндии выдачи Воислава Тордена.

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