В базу «Миротворца» добавили актрису из студии Зеленского

Актриса творческой студии «Квартал 95» Ирина Гатун была добавлена в украинскую базу данных «Миротворец». Как сообщает издание «Страна», причиной стали ее фотографии в Крыму, который она посещала после 2014 года, а также фото в советской военной форме, снятые в 2015 году.

«Квартал 95» — это студия, которую раньше возглавлял Владимир Зеленский до своего избрания на пост президента Украины. Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются врагами Украины.

Российский актер, исполнивший главную роль в сериале «Реальные пацаны», Николай Наумов попал в украинскую базу данных «Миротворец». СМИ писали, что артиста внесли в данный список после выхода последнего эпизода сериала. В финальной серии главные герои посетили госпиталь, в котором проходят лечение участники специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Украина потребовала от Финляндии выдачи Воислава Тордена.