Нина Шацкая помогла уличным рэперам заработать на детской колыбельной

Певица Нина Шацкая выступила на улицах Санкт-Петербурга, чтобы помочь местным рэперам заработать. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«Мы шли с мужем, вижу ребята-реперы стоят. «Давайте я вам спою», — говорит нам один из них. «А давайте лучше я вам спою», — говорю я. Ну он и дал мне микрофон. Впервые у меня такое. Короче, запела, люди стали подходить, работницы ресторана, возле которого стояла, тоже вышли», — вспомнила Шацкая.

Для своего выступления Шацкая выбрала колыбельную медведей из мультфильма «Умка». Певица призналась, что ей подносили деньги во время выступления, так как, по мнению исполнительницы, местные жители «подустали» от рэпа. Шацкая вспомнила, как предложивший ей выступить парень потом пошутил про их совместный бизнес.

«Потом парень, который уступил мне микрофон, пошутил, что у нас теперь совместный бизнес. Ну, разумеется, я никаких денег не взяла, и еще сама оставила ребятам», — улыбнулась Шацкая.

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