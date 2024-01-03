Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нина Шацкая помогла уличным рэперам заработать на детской колыбельной

Певица Нина Шацкая спела на улицах Санкт-Петербурга колыбельную из «Умки»

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Нина Шацкая выступила на улицах Санкт-Петербурга, чтобы помочь местным рэперам заработать. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«Мы шли с мужем, вижу ребята-реперы стоят. «Давайте я вам спою», — говорит нам один из них. «А давайте лучше я вам спою», — говорю я. Ну он и дал мне микрофон. Впервые у меня такое. Короче, запела, люди стали подходить, работницы ресторана, возле которого стояла, тоже вышли», — вспомнила Шацкая.

Для своего выступления Шацкая выбрала колыбельную медведей из мультфильма «Умка». Певица призналась, что ей подносили деньги во время выступления, так как, по мнению исполнительницы, местные жители «подустали» от рэпа. Шацкая вспомнила, как предложивший ей выступить парень потом пошутил про их совместный бизнес.

«Потом парень, который уступил мне микрофон, пошутил, что у нас теперь совместный бизнес. Ну, разумеется, я никаких денег не взяла, и еще сама оставила ребятам», — улыбнулась Шацкая.

Ранее Никита Кологривый осудил коллег по «Слову пацана» за завышенный ценник после успеха сериала.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами