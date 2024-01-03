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Киркоров набил символ удачи на руке после скандала с вечеринкой Ивлеевой

«Светский хроник»: певец Филипп Киркоров набил на руке жука-скарабея

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров набил себе татуировку с жуком-скарабеем после скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».

По данным СМИ, боди-арт появился на правой ладони певца. Известно, что жук-скарабей приносит удачу своему владельцу, а также символизирует перерождение и просветление. При этом отмечается, что на своих снимках в соцсети артист прячет правую руку под повязкой, скрывающей татуировку.

29 декабря стало известно, что участникам вечеринки Ивлеевой дали три дня на решение проблем с налоговой. По данным Telegram-канала Mash, под прицелом ФНС оказались Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак и другие знаменитости.

После этого Филипп Киркоров похвастался эксклюзивным перстнем за 1,9 млн рублей. Кольцо с огромным сапфиром сиреневого цвета сделано из розового циркония, сплава меди и цинка. А 30 декабря стало известно, что исполнитель погасил налоговую задолженность на фоне скандала из-за «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. У певца был долг перед ФНС в размере 12 млн 323 тысяч 675 рублей.

Ранее Киркоров в новогоднем поздравлении заявил, что у него немерено врагов.

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