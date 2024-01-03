«Холоп-2» обогнал «Чебурашку» по сборам в первый же уикенд

Комедия Клима Шипенко «Холоп-2» за первые выходные после релиза заработала на 24% больше, чем рекордсмен прошлого года «Чебурашка». Об этом пишет портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Общие сборы «Холопа-2» за первые выходные после премьеры составили 295 миллионов рублей. При этом хороший старт комедии Шипенко не помешал «Бременским музыкантам» собрать свою кассу за первый уикенд 2024 года. По данным портала, из-за различий в целевой аудитории двух проектов «Бременские музыканты» сумели принести 199 миллионов рублей за выходные. Тройку лидеров замкнул мультфильм «Три богатыря и Пуп земли» с 150 миллионами рублей сборов.

Картина «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». Съемки сиквела «Холопа» завершились летом 2023 года в Петербурге. Премьера «Холопа-2» состоялась 1 января 2024 года.

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