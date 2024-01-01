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Рэпер исполнил песню на украинском в новогоднем эфире Первого канала

Украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» в эфире Первого канала

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Аким Апачев/VK

Украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» на украинском языке в новогоднем эфире Первого канала.

Отмечается, что Апачев выступил вместе с певицей Дарьей Фрей. Лирический герой песни осуждает действия властей Украины.

«Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. <...> Это мой дом, это мой Крым, это моя земля», — говорится в тексте композиции.

До этого газета «Известия» писала, что артисты, которые покинули Россию или были признаны Минюстом иностранными агентами, сталкиваются с трудностями в организации новогодних выступлений.

Также руководитель пресс-службы SHAMAN Антон Коробков-Землянский в разговоре с NEWS.ru опроверг слухи о концерте певца в Киеве в 2024 году. Незадолго до этого крупный украинский сайт по продаже билетов анонсировал концерт SHAMAN в Киеве в апреле 2024 года.

Ранее в постпредстве РФ заявили о смене отношения к Украине в ООН.

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