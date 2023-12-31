Михаил Боярский вернулся на сцену после перенесенного инфаркта

Актер Михаил Боярский вернулся на сцену театра имени Ленсовета после перенесенного инфаркта. Об этом сообщает «Пятый канал».

Боярский вышел на сцену в постановке «В этом милом старом доме». Как отметил канал, в зале не было свободных мест, а артиста встретили аплодисментами. Актер сыграл на фортепиано во время спектакля.

27 ноября Боярский был госпитализирован с инфарктом. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать. Он находился под наблюдением врачей. Сын Боярского Сергей рассказывал, что в больнице состояние актера было нормальным, а его настроение было хорошим.

29 ноября «Известия» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщали, что Боярскому провели комплексную интенсивную терапию. Врачи осуществили динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений.

4 декабря Боярского выписали из больницы. Артист признался, что чувствует себя «замечательно». Он уехал домой в сопровождении жены Ларисы Луппиан.

В марте появился слух о завершении карьеры Боярского, однако его сын опроверг его. По словам Боярского-младшего, актер занят в спектаклях театра Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Ранее жена Боярского отреагировала на новости о госпитализации артиста.