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Ольга Бузова перепела «Короля и Шута» в Новый год

Певица Ольга Бузова перепела «Короля и Шута» на Comedy Club

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buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица и телеведущая Ольга Бузова перепела хит группы «Король и Шут» в новогоднем выпуске шоу Comedy Club. Видео с выступлением опубликовано в Telegram-канале ТНТ.

Бузова сделала пародию на песню «Короля и Шута» «Прыгну со скалы», в которой жалуется на негатив в свой адрес. В роли хейтеров выступил хор, подпевавший звезде.

«Задолбали меня хейтеры мои, что же делать, чтоб меня полюбили вы?» — спрашивает в композиции артистка.

В ответ «хейтеры» предлагают ей «разбежавшись прыгнуть со скалы».

«Этого мы очень ждали. И когда об этом узнаем мы, пойдем, что мы ниче не потеряли», — спел хор.

В декабре Бузова пожаловалась, что люди до сих пор шутят на тему ее вокальных способностей. По ее мнению, подобные подколы неактуальны и несмешные с 2017 года.

По словам артистки, на всех ее недавних сольных концертах был полный зал. Она убеждена, что фанаты могут подтвердить отсутствие фонограммы на ее выступлениях. Бузова считает, что критикуют ее вокал только те поклонники, которые читают недостоверную информацию в интернете и СМИ.

Ранее Ольга Бузова получила травму перед Новым годом.

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