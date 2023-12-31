Жора Крыжовников рассказал об обиде на Бурунова из-за пародии

Режиссер Жора Крыжовников в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вспомнил, как поссорился с актером Сергеем Буруновым из-за пародии.

«Познакомились мы на «Большой разнице», где я служил режиссером, а Сергей блистал звездой. Потом мы поссорились на съемках пародии на Потапа и Настю и долго не общались, но все забыли и начали сначала. В роли папы Марата очень много мне лично близкого, очень много от моего папы», — отметил Крыжовников.

По словам режиссера, в каждой сцене сериала «Слово пацана» есть хотя бы одна реплика, которую Крыжовникову говорил его отец. Он признался, что идея пригласить Бурунова на эту роль поначалу казалась ему безумной, однако после проб с Рузилем Минекаевым и Иваном Янковским «случилась магия» и актера утвердили на роль отца Марата

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. Что касается продолжения истории, по его словам, окончательного ответа нет. Он рассказывал, что историй про героев сериала есть еще на два сезона.

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