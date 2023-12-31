Стало известно, как изменился российский шоу-бизнес после скандала с Ивлеевой

Концертный директор Александр Бениш в беседе с mk.ru заявил, что топовые российские артисты никак не пострадали от отмены после вечеринки Насти Ивлеевой.

«Топ исполнителей в России сегодня — это SHAMAN, Лепс, Стас Михайлов, у них, понятно, ничего после случившегося не изменилось. Киркоров настолько вездесущ, что от него немного уже подустали. После скандала, конечно, ему придется идти на уступки», — уточнил Бениш.

При этом собеседник издания выразил мнение, что Киркоров, как «артист топового эшелона», не будет снижать цену на свои услуги, так как потом будет трудно поднять ее обратно. Бениш признался, что на фоне непростой ситуации в стране количество «плясок с бубнами», наоборот, увеличилось, хотя цены на выступления в Новый год увеличиваются в несколько раз.

Концертный директор сравнил нынешнюю ситуацию в шоу-бизнесе с «агонией», так как заказчики, по его мнению, просто не знают, куда потратить свои деньги.

«Артисты первого и высшего уровня все расписаны месяц назад, они очень востребованы. Сегодня наблюдается просто какая-то агония, как будто люди при деньгах живут последний день, будто никогда больше не увидят этих артистов. И частных выступлений никогда больше не будет».

Ранее Шуфутинский и Чеботина пострадали от «отмены» гостей вечеринки Ивлеевой.