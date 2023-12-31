Киркоров и Лолита не появятся в новогодних программах Первого канала и ВГТРК

Певца Филиппа Киркорова и исполнительницу Лолиту Милявскую вырежут из новогодних эфиров Первого канала и холдинга ВГТРК. Об этом пишет газета kp.ru.

Как указано в материале, данное решение было принято в связи со скандалом вокруг «голой» вечеринки блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой. В мероприятии приняли участие многие российские знаменитости, включая упомянутых артистов.

При этом, согласно информации издания, руководство телеканала НТВ решило не убирать Киркорова и Лолиту из своих праздничных программ. Однако в публикации подчеркивается, что речь идет только о тех передачах, из которых исполнителей вырезать невозможно.

В частности, это касается музыкальных программ «Маска» и «Супер стар». Артисты участвуют в данных проектах в качестве ведущих, но их экранное время планируют существенно сократить.

До этого на сайте московского концертного зала Live Арена появилась информация, согласно которой Киркоров и Лолита не выступят на предстоящем «Зимнем Show». Тем не менее на сцену 1 января выйдет певец Дима Билан, который также числился среди гостей «голой» вечеринки.

Ранее в министерстве культуры РФ ответили на предложение лишить Киркорова звания народного артиста страны.