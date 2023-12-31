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Екатерина Мизулина обрадовалась «отмене» Киркорова после участия в вечеринке Ивлеевой

Екатерина Мизулина призналась, что рада встретить Новый год без Киркорова

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале призналась, что рада отсутствию Филиппа Киркорова в новогодних телешоу.

«Возмущенное «голой вечеринкой» общество потребовало объявить бойкот всем участникам мероприятия. В короткие сроки федеральные каналы вырезали «голышей» из новогодних эфиров. Я не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране. И вот, случилось. 2023, спасибо тебе за это», — написала Мизулина.

По словам общественницы, на «вырезание» артистов из эфиров были стянуты колоссальные силы. Она считает, что убрать оскандалившихся звезд из всех передач невозможно за такой короткий срок, однако был сделан максимум, и это «беспрецедентно», считает Мизулина. При этом глава ЛБИ пожаловалась, что не увидела извинений от знаменитостей в адрес российских солдат, которые сражаются на СВО.

«Не было ни посещения госпиталей, ни концертов для бойцов, ни сбора гуманитарной помощи. «Отличившиеся» артисты и блогеры по-прежнему демонстрируют оторванность от того, чем живет вся страна», — возмутилась Мизулина.

Ранее из «Зимнего Show» убрали Киркорова и Лолиту, но оставили Диму Билана.

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