В Белгороде отменили культурные мероприятия после атаки ВСУ

В Белгороде отменили культурные мероприятия после обстрела города со стороны украинских войск. Об этом в социальных сетях сообщили пресс-службы ряда культурных учреждений города.

Так, в Белгородском академическом драматическом театре имени М. С. Щепкина отменили спектакль «Необычайные приключения Маши и Вити», который должен был состояться 30 декабря в 17:00, заявили в пресс-службе культурного учреждения.

«По возврату денег за билеты опубликуем дополнительное объявление», — говорится в сообщении пресс-службы театра.

В Белгородской филармонии решили отменить концерты, которые должны были пройти 30 и 31 декабря. Как заявили в пресс-службе филармонии, информация о возврате билетов будет объявлена позже.

В Белгородском государственном театре кукол отменили новогодние представления, запланированные на 31 декабря. Посетить новогоднее представление можно будет в другой день по ранее купленным билетам. Также можно вернуть билеты в кассу или онлайн, сообщили в пресс-службе театра.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор. В результате пострадали 108 человек.

В МЧС заявили, что из-за обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить.

Ранее в ФСБ заявили об обкатке террористов на Украине.