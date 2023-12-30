Звезда «Реальных пацанов» опровергла слухи о своем замужестве

Актриса Зоя Бербер, известная по сериалу «Реальные пацаны», опровергла слухи о свадьбе с коллегой Максимом Белбородовым. Ее слова передает «Пятый канал».

«Мне сделали предложение, я — невеста», — пояснила артиста.

Издание подчеркивает, что пара еще не назначила дату свадьбы.

В ноябре в СМИ появились сообщения, что Бербер и артист из фильма «28 панфиловцев» Белбородов поженились. Это случилось после того, как звезда «Реальных пацанов» опубликовала в соцсетях пост с фразой: «Если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж».

У актрисы есть дочь Надежда, которую она родила от Александра Синегузова, сценариста из Читы. Пара познакомилась еще в 2010 году на съемках пилотных серий первого сезона «Реальных пацанов». Бербер признавалась, что многое в сериале было взято из их семейной жизни, поэтому ей было легко работать на площадке. А осенью 2020 года стало известно о расставании пары.

Бербер и Белбородов выходили вместе в свет, но не отвечали на вопросы о личной жизни. В 2023 году в сети появились слухи о романе пары, но актеры в комментариях только отшучивались. А в октябре звезда «Реальных пацанов» призналась, что хотела бы завести еще детей и «серьезные отношения», не упомянув в интервью своего возлюбленного.

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