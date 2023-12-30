Валерия объяснила, почему спит отдельно от Пригожина: «Он взрослый мальчик»

Певица Валерия заявила, что спит отдельно от Иосифа Пригожина, так как иногда ей супруга «бывает просто много». Ее слова передает «Пятый канал».

«У меня двухкомнатный номер в райдере уже 20 лет. Ну, слушайте, он взрослый мальчик, у него своя работа. Если он в одной комнате будет мне все время по телефону разговаривать, решать какие-то вопросы, я просто сойду с ума, свой концерт не отработаю. У каждого должна быть какая-то зона. Он не тяжелый человек, но бывает его просто много», — призналась исполнительница.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Недавно Валерия призналась, что уже давно не строит планы на следующий год. По словам звезды, у нее не получается распланировать даже один день из-за часто меняющихся планов. Валерия пыталась систематизировать свои планы, записывать их на листе. Со временем певица осознала бессмысленность своих поступков и перестала планировать, так как она расстраивается, когда не может выполнить намеченное.

Ранее звезда «Реальных пацанов» опровергла слухи о своем замужестве.