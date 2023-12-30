Волочкова назвала Шаляпина своим любимым другом

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместное видео с Прохором Шаляпиным.

«Берегите своих близких! Новый год отметим вместе с Прохором», — подписала экс-солистка Большого театра.

Волочкова выложила ролик, на котором ее «любимый близкий друг» Шаляпин поет песню перед подопечными одного из хосписов в Зеленограде, а балерина ему пританцовывает. Она призналась, что проведенный в медико-социальном учреждении вечер принес ей «невероятное количество позитивных эмоций».

В августе певец Прохор Шаляпин в эфире шоу PROЖизнь назвал себя, Никиту Джигурду и Анастасию Волочкову святыми изгоями российского шоу-бизнеса.

«Завтра придем к Богу — я, Волочкова и Джигурда — нам сразу откроют ворота в рай!» — заверил Шаляпин.

Певец признался, что восхищается балериной, так как она не пытается казаться кем-то другим. По его мнению, российская эстрада перенасыщена «злыми ведьмами» или мужчинами-артистами, которые ненавидят своих же коллег. Шаляпин убежден, что опытные знаменитости завидуют молодости юных артистов и не хотят уступать им место в шоу-бизнесе.

Ранее Волочкова назвала Костомарова спортсменом года.