Блиновской отказались снимать арест на банковские счета на фоне иска к ФНС

Блогерша и автор проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская не смогла добиться снятия ареста на банковские счета на фоне своего иска к ФНС. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Суд отказал Блиновской, потому что она не предоставила полный пакет документов — у нее не было справки о наличии счетов в банках, а также о том, есть ли на них какие-либо средства.

26 декабря Блиновская подала иск против Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по городу Москве с требованием признать решения и действия службы незаконными. Она потребовала снизить долг за неуплату налогов на 60%. Предварительное заседание назначено на 6 февраля 2024 года.

28 декабря Telegram-канал Shot сообщил, что Блиновской вновь выставили долг перед ФНС на 1,4 млрд рублей.

До этого Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Лерчек прекращено.