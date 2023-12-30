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Александр Васильев объяснил свое отсутствие в новом «Модном приговоре»

Историк моды Васильев не стал сниматься в новом «Модном приговоре» из-за возраста

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Global Look Press

Историк моды Александр Васильев объяснил свое отсутствие в перезагрузке шоу «Модный приговор», которое вел раньше с Надеждой Бабкиной и Эвелиной Хромченко. Его цитирует «Абзац».

«Они меня звали, но по состоянию здоровья и по возрасту я никак не могу принять это приглашение. Правда, сейчас я чувствую себя гораздо лучше», — заявил 65-летний искусствовед.

Васильев осведомлен о том, что сейчас на роль ведущих идет кастинг.

«Там будет Эвелина Хромченко вместе с целым рядом новых ведущих. Но никого определенного они не утвердили, поэтому будет постоянно меняющаяся фигура», — сказал он.

Известно, что сейчас на роль Судьи в шоу пробуются актер Игорь Верник, стилист Александр Рогов, теле- и радиоведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачев, теле- и радиоведущий Константин Михайлов. Кандидатами на роль Защитника пока являются телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Миа Бойка. Кто останется в шоу, решат зрители.

Передачу «Модный приговор» изъяли из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года, когда телеканал после начала специальной военной операции на Украине стал показывать больше общественно-политических передач. О возвращении «Модного приговора» в эфир стало известно 29 декабря 2023 года.

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