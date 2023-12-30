Песня из «Слова пацана» обогнала по популярности «Мой мармеладный»

Главная песня сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — трек «Пыяла» российского дуэта «Аигел» — обогнала по популярности хит певицы Кати Лель «Мой мармеладный», интерес к которому подогрели социальные сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы сервисов «Звук» и «Яндекс Музыка».

«Трек «Мой мармеладный» немного впереди был весь год, но с выходом сериала «Слово пацана» все изменилось. Сейчас в 30 раз больше слушают трек «Пыяла», чем трек «Мой мармеладный», — уточнили в «Звуке».

В «Яндекс Музыке» добавили, что популярность трека «Мой мармеладный» и его ускоренной версии достигла пиковых значений в декабре на фоне востребованности песни в социальных сетях.

«Суммарные прослушивания обеих версий трека за первые 25 дней декабря по сравнению с аналогичным периодом в октябре выросли почти в 3,5 раза», — рассказали аналитики.

«Пыялу» начали слушать больше в начале ноября после выхода первых серий «Слова пацана». Трек занимает первое место в чарте «Яндекс Музыки» в течение четырех недель, а всего за первые 25 дней декабря прослушивания трека выросли в 1800 раз по сравнению с аналогичным периодом в октябре.

Кроме того, в топ-5 «Яндекс Музыки» входят и другие песни из сериала — «На заре» в версии Басты и «Новый герой» группы «Мираж».

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