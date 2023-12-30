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Назван город проведения российского аналога «Евровидения»

В Петербурге на конкурс «Интервидение» потратят 600 миллионов рублей

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СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»

Правительство России выделило бюджет на проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2024 году. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на соответствующее распоряжение, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Назван и город проведения российского аналога международного песенного конкурса «Евровидение» — «Интервидение» пройдет в Санкт-Петербурге.

На организацию мероприятия потратят 600 миллионов рублей. Эти средства будут выделены Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры. Контроль за целевым использованием средств возложили на МИД РФ.

С идеей о проведении такого конкурса ранее выступал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, который подчеркивал, что конкурс должен стать «свободной трибуной» без политики.

«Вместе со странами-партнерами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри», — обещал в середине декабря Мишустин.

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