Данила Козловский в новом году отправится на гастроли по Европе

Актер и режиссер Данила Козловский в новом 2024 году отправится на гастроли по Европе. На афишу предстоящих мероприятий обратило внимание издание «7 дней».

«Личная история, рассказанная и спетая от первого лица. Детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни Фрэнка Синатры и ироничный взгляд на себя — все это музыкальный стендап FRANK», — говорится в анонсе мероприятия.

Спектакли пройдут зимой и весной на Кипре и в Германии.

В середине апреля активист Василий Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Актер в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

Накануне участница «Фабрики звезд» Ангина вспомнила о безответной любви к Козловскому.

Ранее одна из самых известных преступниц США сравнила себя с Тейлор Свифт.