Одна из самых известных преступниц США сравнила себя с Тейлор Свифт

Джипси Роуз Бланшард, одна из самых известных современных преступниц США, вышла из тюрьмы и сравнила себя с певицей Тейлор Свифт. О своем фанатстве она поговорила с изданием TMZ.

32-летняя Бланшард поблагодарила Свифт за то, что музыка певицы была для нее поддержкой во время тяжелой жизни с матерью и семи лет тюремного срока.

По словам Бланшард, они со Свифт похожи, поскольку обе пережили трудные времена.

Девушка призналась, что все деньги, что посылал ей отец в тюрьму, она тратила на альбомы Свифт и собирается встретиться с кумиром.

Мать Джипси Роуз Ди Ди Бланшард страдала делегированным синдромом Мюнхгаузена. Она ставила дочери несуществующие диагнозы, сама прописывала лечение, удалила слюнные железы, установила клапан для прямого питания через желудок, включала по ночам аппарат искусственного дыхания, сама диагностировала мышечную дистрофию и свела жизнь к катанию на коляске и больничной койке. Джипси Роуз получила срок за то, что в 2015 году подговорила бойфренда, с которым познакомилась в интернете, расправиться с матерью.

В 2019 году вышел сериал «Притворство», посвященный истории семьи Бланшард.

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