Ольга Бузова получила травму перед Новым годом

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала, как травмировала колено перед Новым годом.

«Что еще произойдет в этом году? Посмотрите как я упала перед входом в офис, просто на ровном месте. Не могу встать, не могу ни стоять, ни идти», — пожаловалась Бузова.

Спустя некоторое время телеведущая опубликовала снимок колена и показала, что к вечеру оно сильно опухло.

Недавно 78-летний певец Юрий Антонов признался, что вернулся к работе на фоне продолжительной борьбы с болью в колене. Музыкант уточнил, что в этом году ему пришлось крайне активно сниматься в различных программах и телешоу. По словам артиста, работа давалась ему нелегко, но его очень просили, поэтому Антонову пришлось согласиться.

Он пожаловался, что практически никто не понимает, через что ему приходится проходить из-за проблем с коленом. Антонов пожаловался на постоянную боль и добавил, что «напрягается до предела» ради работы.

Ранее Лолита заявила, что превратится в «шаркающую старушку» без плавания.