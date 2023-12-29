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«Невесомая коробочка»: Маргарита Суханкина рассказала о странном подарке от «сумасшедшего фаната»

Певица Суханкина заявила, что ей подарили экзотических птиц после концерта

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margarita.sukhankina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Экс-солистка группы «Мираж», певица Маргарита Суханкина в разговоре с mk.ru вспомнила, как «сумасшедший фанат» подарил ей экзотический подарок.

«Один сумасшедший фанат имел неосторожность вручить мне такой презент: маленькая невесомая сумочка, вся такая экзотическая, а внутри нее такая же невесомая коробочка. Я сначала думала, там какой-то парфюм или что-то в этом роде. Тот поклонник попросил открыть подарок, только когда я приеду домой», — рассказала Суханкина.

Она уточнила, что фанат не успел толком объясниться, так как сунул подарок в окно практически уезжающей машины. Суханкина потрясла коробку и пришла к выводу, что внутри что-то шевелится. Артистка испугалась, но открыла подарок и увидела там двух небольших красных птиц с экзотическим названием. Исполнительница не знала, как оставить их у себя дома из-за наличия других питомцев, поэтому отдала птиц своему родственнику, который держал у себя попугаев.

«С тех пор этот «подарок» живет у моего родственника. Птичкам там хорошо, я их навещаю, у них сейчас уже три птенца, так что процесс пошел», — резюмировала Суханкина.

Ранее Суханкина рассказала, что попала в шторм на пути к острову в Новый год.

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