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Экс-солистка «Миража» вспомнила свой самый необычный Новый год

Певица Суханкина рассказала, что попала в шторм на пути к острову в Новый год

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-солистка группы «Мираж», певица Маргарита Суханкина в интервью mk.ru рассказала о своем самом необычном праздновании Нового года.

«О, это когда нас потащили выступать на остров. Добирались мы туда очень-очень долго: сначала на самолете, потом на пароходе, потом чуть ли не на санях, еще мы лезли на какую-то гору. Причем, когда мы плыли на пароходе, начался небольшой шторм, а я плохо переношу качку, и у меня началась морская болезнь», — вспомнила Суханкина.

При этом она уточнила, что на мероприятие ее пригласили представители очень крупной корпорации, которые хотели встретить Новый год именно с Суханкиной. По словам артистки, на остров все прибыли «в разобранном состоянии», но праздник прошел хорошо. Певица призналась, что лучшим подарком в 2023 году для нее стало присвоение звания народной артистки России. Звезда отметила, что очень долго ждала этого момента.

«Это звание — грандиозный подарок к Новому году, это очень важно и статусно. Хотя мои друзья уже сказали, что я для них давно народная», — улыбнулась Суханкина.

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