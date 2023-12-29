«Напрягаюсь до предела»: Юрий Антонов о работе на фоне проблем со здоровьем

Певец и композитор Юрий Антонов в беседе с kp.ru признался, что вернулся к работе на фоне продолжительной борьбы с болью в колене.

«Довольно долго я ничем не занимался, болел, перенес три операции на ноге, 4 года ушло на лечение колена, концертов не давал, гастролей не было. Иногда были заказные мероприятия, но редко. Особенно ни с кем не общался. А сейчас постепенно возвращаюсь к работе, к прежнему режиму», — отметил Антонов.

Музыкант уточнил, что в этом году ему пришлось крайне активно сниматься в различных программах и телешоу. По словам артиста, работа давалась ему нелегко, но его очень просили, поэтому Антонову пришлось согласиться. Он пожаловался, что практически никто не понимает, через что ему приходится проходить из-за проблем с коленом. Антонов пожаловался на постоянную боль и добавил, что «напрягается до предела» ради работы.

В начале декабря Юрий Антонов сообщил, что не планирует выступать на новогоднем концерте в Москве. Антонов объяснил, что не будет петь на концертах из-за проблем с ногами. Однако артист уточнил, что будет принимать участие во многих съемках для телепередач.

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