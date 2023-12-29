Лолита заявила, что превратится в «шаркающую старушку» без плавания

Певица Лолита Милявская в беседе с NEWS.ru рассказала, что занимается плаванием, так как этот вид спорта помогает ей снять нагрузку с позвоночника.

«Это необходимость гастрольная. Потому что, если я не буду плавать — позвоночник перегружен и большая нагрузка на ноги из-за каблуков, — будут проблемы со здоровьем. Вы хотите видеть шаркающую старушку на сцене на каблучках? Ну вот, чтобы этого не было, надо иногда поднимать попу и заходить в бассейн», — уточнила Лолита.

28 декабря стало известно, что концерт певицы Милявской в Тюмени потребовали отменить из-за ее участия в «голой» вечеринке. При этом продажа билетов на курганское выступление Лолиты уже приостановлена, а концерт в Барнауле исчез из гастрольного графика звезды. Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

Позднее Милявская попросила за нее не переживать, так как с ней все в порядке. Артистка считает, что «все от Бога». Певица призналась, что не мыла полы уже два месяца. Она опубликовала видео, как проводит влажную уборку.

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