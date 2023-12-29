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Vacio обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой

Рэпер Vacio обжаловал штраф в 200 тысяч рублей после вечеринки Ивлеевой

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Рэпер Vacio, который пришел на скандальную вечеринку Насти Ивлеевой в одном носке, решил обжаловать штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Vacio оштрафовали и арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), за что дали 15 суток административного ареста. Васильева также оштрафовали на 200 тыс. рублей по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»).

27 декабря в офисах Ивлеевой прошли обыски после сообщений о том, что Федеральная налоговая служба проводит в отношении блогера проверку и подозревает в уклонении от уплаты налогов.

Ранее «Мутабор» после вечеринки Ивлеевой опечатали на месяц.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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