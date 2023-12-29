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Киркорова не лишат звания народного артиста

Минкульт РФ: Киркорова не лишат звания народного артиста после «голой» вечеринки

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Филипп Киркоров/VK

Певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста России из-за участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкультуры РФ.

В ведомстве уточнили, что, в соответствии с пунктом 9 положения о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного указом президента Российской Федерации от 07.09.2010 №1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

До этого стало известно, что актер Никита Кологривый заменит Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все». По данным издания «СтарХит», сцены, в которых участвовал певец, переснимаются в срочном порядке. Артист должен был сыграть Людовика XVI, однако теперь эта роль достанется Кологривому, который известен по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. В их числе были Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны основания для лишения Киркорова звания за «голую» вечеринку.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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