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Стало известно, когда выйдет новый «Голос» с Zivert в кресле наставника

Новый сезон шоу «Голос» с Zivert вместо Басты впервые покажут 19 января

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Новый сезон музыкального шоу «Голос» с обновленным составом наставников появится в эфире Первого канала в январе. Об этом пишет ТАСС.

«Новый сезон вокального суперпроекта «Голос» стартует в эфире Первого канала уже 19 января на своем привычном месте — в пятницу вечером сразу после программы «Время», — заявили в пресс-службе канала.

Ведущей 12-го сезона вновь стала Яна Чурикова. За время существования проекта в ролях наставников были такие звезды российской эстрады, как Дима Билан, Пелагея, Александр Градский, Леонид Агутин, Василий Вакуленко (Баста), Григорий Лепс, Ани Лорак, Сергей Шнуров, Константин Меладзе, Валерий Сюткин.

«Голос» — это развлекательное шоу талантов, в котором участники демонстрируют свои вокальные умения. Проект имеет свой «детский» аналог — «Голос. Дети», а также с сентября 2018 года выходит «Голос. 60+».

В декабре Zivert признавалась, что с нетерпением ждет встречи со своими будущими подопечными. Артистка пообещала поработать с участниками шоу над «экспериментальным звучанием».

Ранее стало известно, что Никита Кологривый заменит Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все».

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