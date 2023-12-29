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Лазарев посоветовал сыну держаться подальше от шоу-бизнеса

Артист Сергей Лазарев заявил, что его сын поет посредственно

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Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости

Певец Сергей Лазарев заявил в беседе с Voice, что съемки в «Голубом огоньке» с сыном Никитой — это «разовая акция».

Лазарев объяснил, что его сын не планирует становиться артистом. Более того, по словам исполнителя, у мальчика нет предрасположенности к тому, чтобы стать музыкантом. Он заявил, что его сын посредственно поет. По словам артиста, в возрасте Никиты он сам уже «вовсю пел» на концертах.

Лазарев признался, что его сын любит танцевать, а не петь. А его главным пристрастием является программирование.

«Он занимается несколько лет и уже делает свои компьютерные игры. Ему это очень нравится. Профессия востребована. Сын, держись подальше от шоу-бизнеса», — заявил музыкант.

В ноябре Лазарев опубликовал кадры со студии, в которой сын записывает песню для новогоднего эфира. Певец рассказал, что мальчик «дико» переживал и нервничал, но справился.

Лазарев воспитывает сына и дочь. Он впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына, которого он назвал Никитой. В 2018-м у него появилась на свет дочь Анна. Девочку выносила и родила та же суррогатная мать, что и старшего сына артиста.

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