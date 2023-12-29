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Ида Галич рассказала о свидании с Буруновым

Блогерша Ида Галич призналась, что ходила на свидание с Буруновым

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Телеведущая и блогерша Ида Галич рассказала в YouTube-шоу «Есть вопросики», что ходила на свидание с актером Сергеем Буруновым.

По словам Галич, она и Бурунов переписывались, гуляли вместе и ходили в ресторан. Телеведущая также призналась, что могла бы встречаться с мужчинами старше ее. Однако только с эмоционально зрелыми. Она объяснила, что для нее не важен возраст. Для звезды приоритетен опыт за плечами партнера.

«Потому что есть такие дураки 45-летние. Сидишь и думаешь: «Господи, ну какие эскортницы? Ну куда ты? О чем ты со мной разговариваешь? Почему все женщины плохие и так далее? А что касается таких, как Сережа, наполненных, которым есть что рассказать, чем поделиться, то почему нет?» — рассказала блогерша.

В 2018 году Гадич вышла замуж за блогера Алана Басиева. В феврале 2020 года у пары родился сын Леон, и в конце того же года супруги признались, что разводятся. Телеведущая сохранила дружеские отношения с бывшим мужем. Она заявляла, что не препятствует общению сына и его отца.

Ранее Ида Галич впервые рассказала о новом романе после развода.

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