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Агата Муцениеце захотела сняться в международном проекте

Актриса Агата Муцениеце призналась, что хочет поработать за рубежом

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Пресс-служба Кинопоиск

Актриса Агата Муцениеце призналась в беседе с «Пятым каналом», что всегда хотела попробовать себя на международном рынке кино.

Муцениеце объяснила, что до сих пор не снялась в зарубежном проекте из-за отсутствия смелости и определенных условий. По словам звезды, сотрудничество с кинематографистами из другой страны всегда казалось ей «сложным деянием». Артистке очень интересно, как работают ее коллеги из Европы и как у них происходит съемочный процесс.

Муцениеце также очень хотела бы поработать в Азии. Она отметила, что учила китайский, и продемонстрировала свои способности.

«С радостью, кстати! Азиатское кино бешено крутое! Я просто хочу расширить горизонты!» — заявила актриса.

Муцениеце родилась в столице Латвии Риге, училась там в университете, однако после поступила во ВГИК и стала развивать актерскую карьеру в России. У актрисы нет российского гражданства. У нее оформлен ВНЖ. Она объясняла, что из-за законов Латвии не может получить двойное гражданство.

В декабре Муцениеце отправилась с детьми в Ригу. В том же месяце она уверила, что не планирует эмигрировать из России.

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