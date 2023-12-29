В Харькове произошли не менее шести взрывов

Мэр Харькова Игорь Терехов поделился информацией о не менее чем шести взрывах, произошедших в городе. Он опубликовал эту информацию в своем Telegram-канале.

До этого СМИ сообщили о двух мощных взрывах в Харькове. Однако вскоре появилась информация о дополнительных взрывах.

На текущий момент воздушная тревога объявлена в 16 областях Украины.

В начале ночи в Одесской области произошли взрывы.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.