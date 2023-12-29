Боярский вернулся из больницы

Актера театра и кино, музыканта Михаила Боярского выписали из больницы, куда он попал второй раз за месяц — на этот раз для планового обследования. Об этом сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на сына актера, депутата Государственной думы Сергея Боярского.

«Папа дома, всё в порядке. 31-го будет играть спектакль», — сообщил Боярский-младший.

Он добавил, что необходимость играть в спектакле и стала причиной посещения больницы для планового обследования — в необходимости такого шага артиста убедили члены его семьи.

Михаил Боярский в воскресенье, 31 декабря, должен выйти на сцену Театра имени Ленсовета в спектакле «В этом милом старом доме».

До этого актер Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге.

Жена актера Лариса Луппиан заявила, что привезла супруга на обследование.

Ранее 27 ноября Боярского доставили в реанимацию Мариинской больницы с подозрением на инфаркт.