Микки Маус станет общественным достоянием

Персонаж Микки Маус из мультфильмов Disney станет общественным достоянием с 1 января 2024 года. Об этом сообщает газета Times.

Согласно информации издания, режиссеры, сценаристы и художники по всему миру смогут бесплатно использовать образ Микки Мауса. Однако это касается только самой первой версии персонажа, представленной в черно-белом виде в короткометражной картине «Пароходик Вилли» в 1928 году.

Согласно американскому закону об авторских правах, который неоднократно изменялся под давлением Disney и получил даже прозвище «Закон о защите Микки Мауса», монополия на персонажа может сохраняться в течение 95 лет. Однако этот срок скоро истекает.

Также недавно стало известно, что китайцы отправляют своих питомцев на пластические операции ради ушек как у Микки Мауса. Так, клиника из города Чунцин рекламировала «ушки Микки» для кошек и собак. За операцию просили 300 юаней, то есть около 4 тыс. рублей. Известно, что сначала животному, владелец которого готов потратить эти сумму на его преображение, предстоит пережить удаление ткани, которое требует анестезии и занимает около получаса. Затем хирурги будут заниматься формированием новой раковины, этот этап может занять от 20 до 60 дней. Уши питомца при этом должны постоянно оставаться в вертикальном положении.

Ранее Disney заподозрили в использовании нейросетей при попытке повторить знаменитую картину.