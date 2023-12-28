Харламов потерял более 3 миллионов рублей на ресторанном бизнесе

Комик и шоумен Гарик Харламов потерял более трех миллионов рублей на ресторанном бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, ООО «Невские Мелодии», где Харламов выступает как учредитель, ушла в убыток на 3,2 миллиона рублей. Выручка компании составила 29 миллионов рублей за 2022 год. Основной вид деятельности компании – это рестораны и услуги по доставке продуктов питания.

В июле Telegram-канал «Самые СЛИВки» сообщил, что Харламов выиграл суд по делу о франшизе его ресторана «Хот Дог Бульдог». По данным издания, весной 2022 года ростовский ресторатор Левон Седракян задумал по франшизе торговать булками «Хот Дог Бульдог» и заплатил за это 550 тысяч рублей, но компания Харламова не предоставила партнеру права на товарный знак.

В связи с этим Седракян обратился в суд. Однако ООО «Хот Дог Бульдог» подало встречный иск, заявив, что все это время выплачивало Седракяну роялти и маркетинговый сбор. Суд встал на сторону Харламова, обязав ресторатора выплатить штраф в 1 млн 635 тысяч рублей.

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