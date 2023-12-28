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Российские знаменитости рассказали, во сколько обходится Новый год на Пхукете

mk.ru: знаменитости из РФ регулярно с размахом отмечают Новый год на Пхукете

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Alexandra Schuler/Global Look Press

Российские знаменитости и богачи уезжают на Новый год на тайский остров Пхукет и окружают себя роскошью, которая выбивается из местного образа жизни, пишет mk.ru.

Журналисты пишут, что один из местных пляжей под названием Камала сейчас имеет смысловую нагрузку, примерно как Рублевка в России.

«Мы снимаем виллу <…> Новый год уже начали отмечать с 23 декабря, сходив в Банг-Тао на «Щелкунчик» и «Лебединое». 4 января на «Мумий Тролль» идем, 11-го на Басту, 12-го на Земфиру» (признана в РФ иностранным агентом), — делится Аня, мать двоих детей, переехавшая на Пхукет.

Также она поделилась с автором статьи ссылками на вечеринки, в которых еще можно успеть поучаствовать. Также Анна рассказала, что аренда виллы в районе «русской Камалы», где она живет с детьми и мужем, стоит от $10 тыс. в день, яхта от русского предпринимателя с командой и обслуживанием на борту — $20 тыс. в день, а спорткар, подаренный женщине от мужа на Новый год, обошелся ему в $700 тыс.

До этого рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) застали с новой возлюбленной избранницей на Пхукете.

Ранее стало известно, что ближайшие концерты певицы Земфиры состоятся 12 января в Таиланде (Пхукет) и 16 января на Бали.

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