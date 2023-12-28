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Возлюбленного Ивлеевой проверят на пропаганду ЛГБТ* после «голой» вечеринки

Mash: парня Ивлеевой Махмурова проверят на пропаганду ЛГБТ по жалобе религиозной группы

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boryamahmurov/_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель Бориса Махмурова проверят на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) после «голой» вечеринки блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Генпрокуратура России проверит Махмурова по заявлению религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст». Общественники считают, что своим полуголым видом на мероприятии он пропагандировал однополые отношения. По их мнению, людям, которые так одеваются, «плевать на ценности страны».

Как отметил Telegram-канал, если в поступках Махмурова найдут что-то противозаконное, то ему может грозить тюремный срок.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

На «голой» вечеринке 32-летняя Ивлеева и 21-летний Махмуров спровоцировали слух о романе. На мероприятии модель обнимал блогершу, целовал ее и держал свою руку на ее плече. Слухи об отношениях звезды с Махмуровым ходили еще в сентябре, однако сама блогерша не подтверждала эту информацию.

Ранее режиссер Войтинский возмутился отменой артистов после «голой» вечеринки Ивлеевой.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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