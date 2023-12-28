Блиновская оспорила в суде решение ФНС

Блогер и автор проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская подала иск против Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по городу Москве с требованием признать решения и действия службы незаконными. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск подан 26 декабря и уже принят к производству. Его детали не раскрываются. Предварительное заседание назначено на 6 февраля 2024 года.

28 декабря Telegram-канал Shot сообщил, что блогеру Елене Блиновской вновь выставили долг перед Федеральной налоговой службы (ФНС) на 1,4 млрд рублей.

До этого Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогера задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

Ранее Блиновскую заметили на вечеринке во время домашнего ареста.