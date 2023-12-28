Муж Вики Цыгановой рассказал о самочувствии артистки после обморока

Муж Вики Цыгановой Вадим сообщил в беседе с Telegram-каналом Daily Storm, что певица уже восстановилась после обморока.

По словам Цыганова, у артистки случился нервный срыв из-за действий охранников на спектакле-сказке для детей Донбасса. Как заявил муж певицы, секьюрити выгоняли при звезде гостей из зала.

«К сожалению, меня там не было. Я бы морду набил этим охранникам! Когда идет по отношению к детям агрессия, крик... У Вики наступил нервный срыв», — отметил супруг артистки.

Цыганов рассказал, что певица чувствует себя намного лучше, а обморок был незначительный. Супруг звезды очень рад, что жене удалось быстро восстановиться.

27 декабря стало известно, что Цыганова упала в обморок у Кремлевского дворца после спектакля-сказки для детей из новых регионов. Певицу пригласили поздравить детей из ДНР по окончании постановки, но, когда артисты ушли с поклона, охрана объявила, что мероприятие завершено, и начала провожать посетителей. После этого звезде стало плохо.

8 декабря Вика Цыганова сообщила, что не будет смотреть традиционную программу «Новогодний голубой огонек».

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