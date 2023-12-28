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Режиссер Войтинский возмутился отменой артистов после «голой» вечеринки Ивлеевой

Режиссер Войтинский назвал психической болезнью отмену артистов после вечеринки Ивлеевой

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Global Look Press

Режиссер и композитор Александр Войтинский возмутился в беседе с URA.RU отменой звезд, которые посетили «голую» вечеринку блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой.

По словам Войтинского, в законе не прописано, что можно препятствовать творчеству или вырезать из кино неугодных артистов. Режиссер предположил, что подобная отмена является «диктатом» человека, который управляет финансами.

«Кино не окупается в России практически никогда. Практически весь кинематограф существует за счет дотации государства. Кто заказывает музыку, тот и танцует. Это просто вопрос силы», — заявил композитор.

Войтинский уточнил, что у него нет претензий к людям, которые были на вечеринке Ивлеевой. По словам режиссера, это их дело, как они веселятся.

«Объясните человеку, который живет в нормальной культурной среде, почему какого-то артиста кто-то удаляет. Это же как будто бы психическая болезнь. Поэтому я бы к этому относился именно как к нарушению психики», — отметил композитор.

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Встречу посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и рэпер Vacio. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Киркоров обратился за помощью к юристам после призывов отобрать звание.

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