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Названы три лучших фильма ужасов 2023 года

НСН: топ-3 хорроров 2023 года возглавил фильм «Атлантида»

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Depositphotos

Тройку самых популярных в 2023 году хорроров возглавил фильм «Атлантида», рассказала директор по контенту и дистрибуции «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра KION Мария Смирнова. Подобные фильмы традиционно не лидируют по просмотрам, однако находят своих зрителей, отметила она в беседе с НСН.

Помимо «Атлантиды» в топ-3 популярных фильмов ужаса вошли также «Не дыши: игра на выживание» и «Два, три, демон, приди!».

«Безусловно, хорроры имеют своего зрителя, но, тем не менее, их сложно отнести к любимому жанру у широкой аудитории. Это общемировой тренд, и сборы кинотеатров по всему миру — яркое тому доказательство», — отметила Смирнова.

Чаще всего популярными становятся не ужасы в чистом виде, а фильмы на стыке с другими жанрами, к примеру, с триллерами, добавила эксперт.

Напомним, эксперты также считают, что в России главными фильмами уходящего года стали «Вызов» и «Чебурашка».

Ранее «Газета.Ru» представила рейтинг лучших фэнтези-фильмов 2023 года.

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